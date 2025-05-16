“探秘八桂”兩岸媒體廣西行活動啟動

“探秘八桂——海峽兩岸媒體廣西行”活動15日在廣西桂林開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，“探秘八桂——海峽兩岸媒體廣西行”活動15日在廣西桂林開幕。來自兩岸的十餘名媒體人，正式啟動為期4天的採訪交流活動，他們將深入廣西多地探訪，見證廣西發展新面貌。



中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽在開幕致辭中表示，新聞交流是兩岸交流的重要組成部分，兩岸媒體是增進兩岸同胞相互理解和合作的橋梁。吳璽鼓勵兩岸媒體人記錄和講述廣西的故事，向台灣同胞展示一個真實、立體的廣西，推動兩岸在文化、經濟等領域的深入交流與合作。



廣西台辦主任侯線紅表示，廣西與台灣地緣相近、人緣相親，兩地經貿合作深入，交流往來熱絡。廣西已連續成功舉辦20屆桂台經貿文化合作論壇，桂台產業合作深入，尤其在電子、汽配和旅遊等領域。她表示，廣西將繼續推動桂台融合發展，進一步加深兩岸同胞的福祉和認同。



桂林市委常委蔣育亮說，桂林將充分利用其豐富的旅遊資源和深厚的歷史文化背景，講好祖國大陸的發展故事，推動兩岸在文化、旅遊和經貿等領域的合作不斷邁上新台階。



據瞭解，本次活動中，兩岸媒體人將前往桂林、欽州、南寧等地，探尋廣西的發展成就與文化魅力，實地體驗廣西的民生發展和民族團結。