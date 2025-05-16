裡斯本丸號救援，戰火中結下的情誼永不褪色

中評社北京5月16日電／據新華社報導，浙江舟山群島東部海域，深邃的海底，沉睡著一艘承載悲壯歷史的沉船“裡斯本丸”號。蔚藍大海，銘記著83年前，中國漁民勇救英軍戰俘的人道主義壯舉。



“裡斯本丸”號是二戰期間，日本從巴西征用的一艘客貨船。1942年，被日軍征用的“裡斯本丸”號押運1800多名英軍戰俘從香港返回日本。由於日軍違反《日內瓦公約》，未在船上懸掛任何運送戰俘的旗幟或標誌，在途經浙江舟山群島海域時，“裡斯本丸”號被美軍潛艇擊中。



日軍為防止戰俘逃跑，先是用木板、帆布將戰俘所在的船艙釘死，又在戰俘們破“門”而出跳海逃生時瘋狂掃射。面對日軍的槍炮，舟山漁民駕駛著46艘木質小漁船，來回65次，最終在驚濤駭浪中救起384名戰俘。



“漁民們堅守著一個樸素信條，‘救人一命，天上一星’。”救援漁民後人林忠華說。



救援漁民後人胡亦芳說：“當時島上沒有多少農田，漁民常年半饑半飽，但為了安頓獲救戰俘，漁民們把自己家裡能吃的、能穿的都拿了出來。”



就在營救戰俘的第二日，幾架日本飛機飛到沉船海域投彈轟炸。第三日清晨，200多名荷槍實彈的日軍登島搜查戰俘，他們毆打中國漁民，勒令他們不得隱藏英國人。



即便如此，仍有三名英軍戰俘被漁民冒死藏在一個三面臨海、口小腹大的山洞中，躲過了日軍地毯式搜索。而這三名英國人，輾轉轉移至重慶後，通過廣播第一次將“裡斯本丸”號沉沒的真相公諸天下。

