中非友誼：讓醫療援助成為心靈的雙向奔赴

中評社北京5月16日電／據新華社報導，從中國福建省到萬里之外的博茨瓦納，第17批中國援博茨瓦納醫療隊（以下簡稱第17批援博醫療隊）克服重重挑戰，在首都哈博羅內的瑪麗娜公主醫院和第二大城市弗朗西斯敦的仰加圭轉診醫院為患者解除病痛，與同行分享醫學技能，提高當地醫療水平。一個個感人的瞬間，化為民心相通的友誼之橋。



“在非洲的兒科病房里，孩子們圍繞在我身邊，拉著我的手，臉上洋溢著純真的笑容。這一刻，我覺得所有的付出都值得。”第17批援博醫療隊哈博羅內分隊隊員、來自福建省兒童醫院的護士陳麗萍在工作記錄中這樣寫道。



“當我換上工作服走進病房時，孩子們都會爭先恐後地向我問好，他們的笑容和康復是我最大的動力。在日常護理之外，我還會教他們如何注意衛生、預防疾病。”陳麗萍表示，“這不僅是一場醫療援助之行，更是一場心靈的雙向奔赴。”



“這裡沒有先進的自動化設備，沒有穩定的電力供應，甚至沒有充足的醫用耗材，但有一群來自中國的醫療人員。”哈博羅內分隊隊員、來自福建省級機關醫院的護士章琪日前在接受新華社記者採訪時說，“在縫合傷口時，我會特意為非洲兒童選擇可吸收縫線——這不僅減少拆線痛苦，更避免了患兒因路途遙遠無法復診的風險。”



“我等那個中國護士來給我扎針”，當地病人這句樸實的話，在福建省腫瘤醫院護士林艶看來，是對她最大的肯定。



一些新生兒科危重病患在中國護士的護理下轉危為安，出院前，家屬一定要帶著孩子與中國護士當面告別，這種真誠的瞬間讓來自福建省婦幼保健院的護士林琴很感動。她認為，所謂奉獻，就是用所學知識和技能幫助他人，就是做自己力所能及的事情。

