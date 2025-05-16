何立峰與隆巴爾主持第十次中法經財金對話

中評社北京5月16日電／據人民日報報導，第十次中法高級別經濟財金對話15日在法國巴黎舉行。對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾共同主持對話。



何立峰表示，去年是中法建交60周年，習近平主席和馬克龍總統就深化雙邊關係與合作達成一系列重要共識。中方願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵，挖掘互利合作潛力，著力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新活力，同時帶動引領中歐合作實現新發展。



隆巴爾表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高質量產品。法方將提供更好營商環境，吸引更多中國企業赴法投資展業，推動法中經濟財金領域務實合作取得更多積極成果。



對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作文件。會後，何立峰和隆巴爾共同出席了中法企業家座談會，並分別致辭。



在法期間，何立峰還調研參觀了法國家庭農場，並會見了法國化妝品、醫藥和航空等領域企業代表。