ILO：中國擴大全民健康覆蓋面上取得成就

中評社北京5月16日電／據新華網消息， 記者15日從國家醫保局獲悉，國際勞工組織近日發布報告《邁向全民醫療保障的中國經驗》，指出中國近年來在擴大全民健康覆蓋面方面取得顯著成就，系統總結這些經驗，有利於為世界上更多正在探索全民健康覆蓋的國家提供經驗借鑒，助力全球健康保障事業的發展。



報告表示，中國致力於建立健全多層次的醫療保障制度體系。通過出台一系列法律法規，中國基本醫療保障覆蓋面實現了從城鎮職工擴展到農村居民、再到城鎮居民，覆蓋面從小到大，保障水平從低到高的轉變。中國建立了基本醫療保險、大病保險和醫療救助三重梯次減負的基本醫療保障體系，為滿足群眾多元化的健康需求，基本醫療保障制度之外還建立了商業健康保險、慈善救助、醫療互助等，與基本醫療保障共同構成多層次醫療保障制度體系。



報告指出，2023年中國人均預期壽命增至78.6歲，全國孕產婦死亡率降至15.1/10萬，嬰兒死亡率降至4.5‰，各主要健康指標總體上已居於中高收入國家前列，實現了人類歷史少有的健康飛躍。回首中國迅速實現了13億人口的全民醫保覆蓋，主要得益於中國政府致力於改善公民福祉的政治意願、不斷增長的經濟實力和強有力的財政支持、廣泛的公眾支持、因地制宜地學習國際經驗以及醫保信息化的快速發展。



報告也提示，發展中的中國醫保依然面臨著參保未完全覆蓋、參保質量有待提升、醫療費用快速增長、醫保基金支出壓力增加等挑戰。未來還需精準識別未參保人員、提升參保質量，推動建立公平統一的待遇保障機制，健全穩定、可持續的籌資機制。

