法國博物館“中國情緣”延續不斷

中評社北京5月16日電／據新華社報導，14日，一場名為《中國情緣》的文化展在巴黎著名的盧浮宮拉開帷幕。在三個多月的展期中，170餘件18和19世紀的中國文物將成為世界各地遊客關注的焦點。



記者在現場看到，展廳裡的“明星展品”之一——一幅珍貴的《清明上河圖》清代仿本的長卷，吸引遊客駐足觀看。



本次《中國情緣》文化展，整理展出的主要是18和19世紀的中國山水畫、版畫、瓷器、玉器、漆器等。《中國情緣》策展人、盧浮宮亞洲及瓷器收藏館館長讓－巴蒂斯特·克萊接受記者採訪時說，本次展覽將持續至8月下旬，考慮到盧浮宮的遊客量及中國文化的吸引力，預計至少吸引幾十萬遊客前來參觀。



“這一展覽充分展現了中國文化之美，涵蓋了法中關係多個領域，也反映了法中、歐中交往的歷史。‘中國情緣’（這一主題）最能表達舉辦這一展覽的初衷。”讓－巴蒂斯特·克萊介紹說。



法國的“中國情緣”並不僅僅局限在盧浮宮展廳裡。去年中法兩國共慶建交60周年期間，法國多家博物館推出的重量級中國文化展讓人應接不暇，掀起一股新的“中國熱”，並持續至今。今年1月和3月分別在吉美國立亞洲藝術博物館落幕的明代金器展和唐代文物展，都吸引了成千上萬的法國觀眾。



早在18世紀，法國就曾掀起“中國熱”。法國啟蒙思想家伏爾泰在讀到《趙氏孤兒》的翻譯本後心潮澎湃，將其改編為《中國孤兒》。1755年，該劇在法蘭西戲劇院上演，盛況空前。去年11月，京劇《趙氏孤兒》作為第九屆巴黎中國戲曲節開幕戲在巴黎上演，再次受到法國觀眾熱烈歡迎。



法國國民議會法中友好小組前主席阿洛澤對記者說，法中兩國相隔數千公里，但兩國都擁有豐富的歷史和文化，積極推動文化交流，“雙方從（文化）差異中汲取靈感、共同進步”。

