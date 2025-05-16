馬宏彬：用“中國模式”點亮巴西市場

中評社北京5月16日電／據新華網消息，“快手是一個讓普通人有機會被展示的平台，我們強調的‘讓每個人發光’（Make Everyone Shine）理念，是快手留給巴西和東南亞用戶的深刻印象。”近日，在北京舉行的中國-巴西商業研討會上，快手高級副總裁、快手國際化業務負責人馬宏彬接受記者專訪時說到。



他強調，企業應扎根本地，將中國的成功經驗有機移植到當地。作為中國短視頻行業巨頭之一，成立於2011年的快手目前在國內擁有超過7.36億月活躍用戶。在全球化戰略布局上，經過多次調整優化，快手已將海外業務重點鎖定在東南亞及拉美市場。



馬宏彬詳細闡述了快手海外發展的雙輪驅動戰略：長期投入與深度本土化運營。以巴西市場為例，快手通過組建本地化團隊、支持文化活動、提升弱網環境用戶體驗等舉措，逐步贏得當地用戶認可。據第三方數據顯示，快手已成為巴西用戶使用時長排名第六的互聯網平台，月活躍用戶6000萬，用戶日均使用時長達75分鐘。



“根植於當地，才有機會和勝算，調試速度快、決策速度快，可調動資源量大，這幾個要素決定了快手在當地的成長。”馬宏彬解釋道。



在巴西，快手帶來的不僅是內容分享平台，更構建了一個可持續發展的數字生態系統——通過連接中小內容創作者與用戶，創造新的經濟價值。目前平台已幫助超過100萬巴西創作者實現創收：足球教練通過內容拓展生源，連亞馬遜雨林的捕魚達人都能積累垂直受眾。



馬宏彬指出，這套模式的成功源於中國已驗證的商業模式：基於智能算法的精準供需匹配。他以中國短視頻激活非遺傳承為例，原本需要資金扶持的非遺項目，現在通過直播打賞和電商帶貨形成了良性發展循環。“快手的本質是一家科技企業，‘精準連接’正是我們的核心競爭力所在。”



如果將中國互聯網企業出海比作新時代的“數字絲綢之路”，那麼這條“絲路”的核心價值就在於創作者與消費者的高效連接。這種模式讓巴西用戶能在平台上實現電商交易、求職招聘、房產銷售等多樣化需求。雖然單個規模有限，但百萬用戶的微小力量終將匯聚成改變當地數字生態的重要力量。同時，巴西政府提供的友好政策環境也為快手的本土化發展提供了有力支持。

