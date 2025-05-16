英國收緊移民政策引爭議

中評社北京5月16日電／據新華社報導，英國政府近日公布移民政策改革方案，擬通過延長申請永居的最低居住年限、提高簽證門檻、關閉部分工作簽證渠道等方式削減移民數量。分析人士認為，工黨政府希望通過收緊移民政策安撫國內焦慮情緒，並應對極右翼政黨英國改革黨帶來的競爭壓力。然而，相關措施也在英國國內引發廣泛爭議。



英國首相斯塔默12日宣布，申請英國永久居留權的最低居住年限將從5年延長至10年。同日發布的移民白皮書提出，英國將取消為海外護理人員設立的健康與護理簽證渠道，提高工作和家庭簽證申請者的薪資與英語語言要求，並加強對簽證濫用問題的監管。改革的相關舉措需通過立法程序才能生效。



近年來，赴英移民激增，引發英國社會對就業壓力、治安惡化等問題的擔憂。在此背景下，持反對移民立場的英國改革黨支持率上升。有分析指出，此前工黨的移民政策立場相對寬鬆，此次政策收緊反映出其不得不採取措施回應國內對移民問題的關切，以應對來自英國改革黨的競爭壓力。



英國《衛報》分析文章說，工黨認為大量海外廉價勞動力衝擊國內勞動市場，試圖通過收緊移民政策限制海外勞動力進入英國。此次改革方案取消了專為海外護理人員設立的健康與護理簽證渠道，正體現了這一考量。移民白皮書數據顯示，自2021年推出健康與護理簽證以來，該簽證發放數量激增，並帶來大量通過投靠親屬進入英國的移民。工黨認為，取消這一簽證不僅有助於防範濫發簽證，還益於培育本土勞動力。



此次移民政策改革一定程度上回應了社會焦慮，但也在英國國內引發廣泛爭議。一些人認為，英國企業普遍依賴外籍員工填補基礎崗位，特別是養老護理等領域，新政恐將加劇勞動力短缺，影響公共服務體系正常運轉。英國商會公共政策主管簡·格拉頓說，改革應穩步推進，如果在本土勞動力供給問題尚未解決時就關閉人力輸入渠道，將阻礙企業發展。



英國伯明翰大學戰略與國際商務系教授約翰·布賴森說，當前，英國面臨老齡化加劇、勞動力短缺等問題，移民應成為彌補勞動力缺口的重要途徑，然而，政府將移民與治安等社會問題掛鈎，忽視移民對經濟的結構性貢獻，這影響了民眾對移民價值的正確認知。

