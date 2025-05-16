提質增效：中國消費名品方陣建設加速

中評社北京5月16日電／據央視網消息，5月14日到15日，消費名品大會在遼寧沈陽舉行。



記者瞭解到，我國將加快構建以企業品牌和區域品牌為主體的中國消費名品方陣，用三年左右時間培育千件全球認可度高的優質品牌。



會上，輕工、紡織、食品、醫藥等行業協會共同發布“建設世界一流消費品牌倡議”，強化創新驅動，加強文化賦能，深化開放協作，拓展一流消費品牌全球網絡。



同時，會上首次發布中國消費名品標識，簽署消費品工業“一縣一策”產業對接框架協議，推動區域品牌、新興品牌與國際品牌的對標交流，助力企業提升產品標準和服務能力，培育更多具有國際競爭力的中國消費名品。



數據顯示，今年一季度，我國規模以上消費品工業增加值同比增長5.2%，較去年全年提升0.7個百分點，社會消費品零售總額超12.47萬億元，同比增長4.6%，消費市場規模持續擴大，消費提質升級趨勢明顯。



提質增效推動消費品工業持續向好



工業和信息化部數據顯示，目前，我國消費品工業規模以上企業超19萬家，工業增加值、營業收入、利潤總額、出口交貨值均占全部規模以上工業三成左右。



已創建139個消費品工業增品種、提品質、創品牌“三品”戰略示範城市，遴選213個“數字三品”應用場景典型案例，發布914種升級和創新消費品，13家消費品企業入選世界品牌500強，超百種消費品產量居世界前列。