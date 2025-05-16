港鐵請人教搭扶手梯　時薪高達93元

資料圖：港鐵增聘人手，教乘客安全乘搭扶手電梯。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月16日電／據大公文匯全媒體報導，本港扶手電梯意外時有發生，“左行右企”定“左右企穩”亦引發社會爭論。港鐵近日就增聘“臨時扶手電梯安全助理”及“臨時扶手電梯安全督導員”兩個職位，雖然只是臨時工作，但時薪分別有＄93及＄75，主要是推廣及指導乘客如何安全使用扶手電梯。入職門檻不高，學歷有DSE即可，若沒有相關學歷但有豐富客服經驗，亦可申請時薪較低的安全助理。



為應對暑假期間車站人流增加及加強扶手電梯安全宣傳，港鐵公開招聘“臨時扶手電梯安全助理”及“臨時扶手電梯安全督導員”，為期約一個月。安全助理的主要職責包括協助乘客正確使用扶手電梯、觀察及記錄使用情況，以及進行問卷調查等。督導員則需在安全助理的基礎上執行督導及行政工作，如編制輪值表及監察助理的表現。



招聘要求分別對應不同的學歷及工作經驗門檻，安全助理需要“完成香港中學會考或文憑程度，並具一年相關經驗”，而督導員則需“具兩年相關經驗及具備電腦操作能力”。語言方面，需要操流利粵語、懂英語及略懂普通話者為佳。二者時薪分別為＄75及＄93，並可享受免費乘搭港鐵的福利。