證監會：從嚴打擊虛構業務等惡性造假行為

中評社北京5月16日電／據經濟參考報報導，5月15日，證監會在北京舉辦2025年“5·15全國投資者保護宣傳日”活動。證監會副主席陳華平在當天的活動上表示，證監會將加快構建財務造假綜合懲防體系，從嚴打擊虛構業務、濫用會計政策等惡性造假行為。



“保護投資者，特別是中小投資者合法權益是證監會最重要的工作和核心任務，是資本市場工作政治性、人民性的集中體現。”陳華平表示，下一步，證監會將與有關各方、社會各界進一步凝聚共識，協同推進投資者保護工作，不斷健全投資者保護長效機制，切實增強投資者對資本市場的信任和信心。



一是進一步推動資本市場高質量發展，從根本上夯實投資者權益保護的基礎。證監會全面啟動實施新一輪資本市場改革、推動資本市場高質量發展，抓緊出台深化科創板和創業板改革的一攬子政策措施，進一步增強制度的包容性、適應性，加力支持科技創新和新質生產力發展，會同各方打好穩市政策“組合拳”，切實推動提升中長期資金入市規模和比例，在穩的基礎上不斷釋放新的發展活力，增強投資者信心。近期，上市公司年報披露收官，5400多家披露2024年年報的上市公司中，近七成宣布分紅，合計分紅金額2.39萬億元，再創歷史新高。證監會將繼續加大政策支持力度，引導上市公司積極主動運用現金分紅、回購注銷等方式回饋投資者，切實提升投資者的獲得感。



二是優化完善投資者保護制度機制，築牢投資者保護的制度根基。在中央金融委領導下，證監會積極參與金融法起草工作，大力推動證券投資基金法修訂，推進上市公司監管條例和證券公司監管條例制定修訂，積極配合司法機關研究制定內幕交易和操縱市場民事賠償司法解釋、內幕交易刑事司法解釋、背信損害上市公司利益罪司法解釋等司法文件，不斷完善資本市場法律制度，築牢投資者合法權益保護的“安全網”。



三是推動證券基金機構高質量發展，提升投資者服務水平。下一步要抓好落實《推動公募基金高質量發展行動方案》，強化基金公司與投資者利益綁定，著力解決基金“旱澇保收”等問題，豐富與中小投資者風險承受能力相適配的產品，高質量服務居民財富管理的需要。同時要壓實證券公司和銷售機構等主體的責任，督促提升治理水平和合規風控能力等。

