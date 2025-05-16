澳門“全民國家安全教育展”閉幕

中評社北京5月16日電／據新華社報導，為期一個月的澳門“全民國家安全教育展”15日閉幕，累計吸引逾6.5萬人次觀展，數量再創新高。展覽專題網站錄得超15萬瀏覽次數。



澳門中聯辦副主任黃柳權、澳門特區政府保安司司長黃少澤在展覽結束前來到展場。



黃柳權表示，面對當前國際形勢複雜多變，國家安全宣傳教育工作任重道遠。期望未來進一步創新國安教育內涵、豐富宣傳元素，以更貼近居民，特別是青少年喜好的形式，持續提升宣教的廣度、深度和素質。



黃少澤表示，國安展已連續8次成功舉辦，今年觀展人次再創新高，充分反映澳門居民維護國家安全的意識和責任感不斷提升。



本次展覽由澳門特區政府與澳門中聯辦合辦，以“全民國家安全教育 走深走實十周年”為主題，重點展示過去一年國家取得的最新發展成果，以及10年來在總體國家安全觀的引領下，新時代國家安全工作和國家安全宣傳教育取得的歷史性成就。澳門特區政府搶抓機遇，銳意進取，發揮澳門獨特優勢，持續維護高水平安全，推動經濟適度多元發展，弘揚愛國愛澳核心價值，為“一國兩制”成功實踐續寫新的輝煌篇章。



與展覽呼應，4月15日至21日，澳門旅遊塔、中交匯通橫琴廣場和珠海國際會展中心同時亮燈，共同展示“全面貫徹落實總體國家安全觀”“全民國家安全教育 走深走實十周年”“粵澳同心 共築安全屏障”等國家安全宣傳標語。