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新加坡樟宜機場第五航站樓動工
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2025-05-16 14:58:28
中評社北京5月16日電／據央視新聞報導，當地時間14日，新加坡樟宜機場舉行第五航站樓破土動工儀式。
樟宜機場第五航站樓建成後將採用自動化和智能系統，以提高效率。第五航站樓將有超過70個登機口，設有地下輕軌列車系統，並將首次在樟宜機場設立交通中心。
樟宜機場是2024年全球第四繁忙的國際機場，每周有近100個航空公司的7200多次航班在此起降。
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