標普：美中關稅降低帶來一些暫時性緩解

中評社香港5月16日電／標普全球評級表示，美國與中國之間的關稅回落迅速且令市場意外。雖然這對信用狀況和經濟表現有一定積極影響，但標普全球評級認為，這種緩解是部分的，且可能只是暫時的。



標普全球評級全球首席經濟學家Paul Gruenwald表示，美中關稅降低改善了標普的宏觀經濟展望。這反映了多重因素的結合，包括對全球兩大經濟體雙邊關稅的直接影響、政策不確定性的減少（儘管未完全消除）、資產價格更為活躍，以及此前凍結的部分市場重新開放。”



標普認為，美中關稅緩解僅帶來暫時性緩解。特別是，近期美中協議僅為90天的暫停期。在此期限結束後，若無進一步協議，關稅可能再次上升，甚至大幅上調。此外，美國目前僅達成兩項雙邊貿易協議（中國和英國）。擴展這些協議的模板尚未出現，儘管最低關稅似乎為10%的統一稅率。



標普全球評級全球信用研究與洞察主管表示，標普認為全球貿易環境將繼續對信用狀況和標普的評級展望構成壓力，但尾部風險已有所緩解。可能的影響在不同行業和國家間仍不均衡。



雖然關稅緩解表明重稅負擔的回落，但對資本支出和長期投資的拖累可能持續。短期內，標普預計企業在擴張和勞動力需求方面將保持謹慎。對家庭而言，消費傾向可能仍將受到抑制。



考慮到其全球供應鏈敞口和消費環境疲軟，標普認為美國消費品和零售行業可能仍面臨負面影響。



融資條件將是持續緩解的最直接受益者。投資者對風險資產的興趣回歸可能緩解發行人（特別是評級較低的發行人）面臨的即時壓力。



若近期貿易緊張局勢緩解未能持續，評級行動可能加速。其他可能影響評級的問題包括美元走弱和供應鏈的持續重組。



雖然這一事件對經濟有利，但標普目前不提供更新的增長預測。這一決定考慮到政策發展（特別是美國政策）的不可預測性，以及標普即將進行的定期季度預測周期。