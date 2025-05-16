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香港首季商品整體進出口貨量同比大幅上升
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2025-05-16 16:53:27
中評社北京5月16日電／據新華社報導，香港特區政府統計處15日發表3月對外商品貿易貨量及價格統計數字顯示，2025年首季香港商品整體出口貨量及進口貨量分別同比上升8.7%及7.3%。
統計數據顯示，2025年3月香港的商品整體出口貨量及進口貨量同比分別上升15.8%及13.5%。經季節性調整的數字顯示，2025年首季商品整體出口貨量及進口貨量分別同比上升9.5%及7.5%。
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