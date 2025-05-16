《東方葡韵——中國時尚美學大展》走進澳門

圖為澳門立法會主席高開賢（左六）、國家藝術基金管理中心主任黃小駒（左五）、澳門中聯辦宣文部部長萬速成（左七）等出席展覽開幕式。（圖片來源：澳門科技大學） 中評社北京5月16日電／據人民日報報導，《東方葡韵——中國時尚美學大展》15日下午在澳門科技大學開幕。該展作為2024年度國家藝術基金傳播交流推廣項目，2024年12月在福建首展時曾引發熱烈反響。此次巡展第二站落戶澳門，凸顯澳門作為海上絲綢之路重要節點、大灣區文化融合前沿的獨特魅力和重要意義。



本次展覽由國家藝術基金、澳門文化發展基金支持，澳門科技大學主辦。展覽以“文化交融”與“美育傳承”為主題，通過200餘件時尚工藝作品，將澳門獨特文化基因轉化為可觸可感的時尚美學。展品涵蓋首飾、服裝、金屬、陶瓷、漆器等，巧妙提取葡式瓷磚紋樣、歷史城區色彩等文化符號，展現傳統工藝與現代設計的有益碰撞。



澳門科技大學副校長姜志宏講座教授表示，澳門以藝術為紐帶，深化文明交流互鑒，助力共建“一帶一路”與粵港澳大灣區文化樞紐建設，此次所展示的創意作品正是澳門文化自信的生動表達。



據悉，展覽匯聚中央美術學院、清華大學（美術學院）、中國美術學院、天津美術學院、魯迅美術學院、湖北美術學院、廣州美術學院、四川美術學院、西安美術學院等院校師生力量，連袂美國、德國、韓國藝術家，形成跨國界創作網絡。項目主創團隊表示，展覽特別注重青少年美育實踐，港澳青年通過參與絲綢刺綉、陶瓷釉彩等創作，在經緯交織中讀懂中華文脈，於釉色流淌間厚植家國情懷。



展期截至6月15日，免費向公眾開放。據透露，該展第三站將於7月在山東大學博物館巡展，持續擴大文化影響力。