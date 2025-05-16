澳門第17屆青少年國情知識競賽舉行

圖為總決賽參賽學生。（圖片來源：國情教育（澳門）協會） 中評社北京5月16日電／據人民日報報導，“銀娛澳門杯——第十七屆青少年國情知識競賽”總決賽暨頒獎典禮15日舉行。培道中學、鏡平學校和澳門理工大學奪冠；濠江中學周倩若、培華中學古沛琪、澳門旅遊大學回凱琪獲得個人最佳風采獎。獲獎學校學生代表將於暑期赴江蘇參訪學習，進一步深化國情認知。



本次競賽由銀河娛樂集團冠名贊助、國情教育（澳門）協會主辦。競賽以“新型工業化 高質量發展”為主題，吸引澳門26所中學及8所高等院校逾15000名學生踴躍參與，規模再創新高。自2009年以來，該項賽事累計參賽學生達14.5萬人次。



國情教育（澳門）協會會長王海濤表示，本次國情知識競賽以必答、搶答、問答等形式，讓澳門青少年深入瞭解新中國工業發展歷程，以及國家全面推進新型工業化的戰略意義，增強青少年對國家的歸屬感與認同感。



“每年賽後，支持獲獎學生走訪內地城市，體驗一系列豐富多彩的活動，從多個角度瞭解國家的蓬勃發展，這是企業社會責任的重要體現。” 銀河娛樂集團董事程裕昇指出。



澳門理工大學鮑光宇同學表示，在備賽過程中，系統學習了國家推進新型工業化的各項政策、科技創新和綠色發展領域的成就等，深感中國“智造”不再是廉價代工，而是“創新＋質量”的硬實力，堅定了我們通過學習增長才幹奉獻國家的志向和理想。



“國情知識競賽創造了一個有益的平台，每年通過不同主題，多角度、全方位、立體化幫助學生瞭解國家的發展歷程，提升凝聚力和自豪感，促進年輕人更主動融入和服務國家發展大局。”培道中學指導老師鄭偉豪強調。