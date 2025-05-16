中評社北京5月16日電／網評：消費“挖潛” 發展“提速”



來源：人民日報 作者：孟繁哲



推出更有力度、更有准度、更有溫度的政策舉措，調動消費者積極性，激發市場創新性，提高供求暢通性，方能將更多有效的消費需求釋放出來



數據顯示，今年一季度，我國快遞業務量同比增長21.6%，快遞業務收入同比增長10.9%。在廣袤神州大地上，平均每秒有5700多件快遞、每天有5億件快遞在穿梭流動。



快遞業務量增長，映照中國消費的紅火氣象。社會消費品零售總額同比增長4.6%、服務零售額同比增長5.0%、網上零售額同比增長7.9%……今年一季度，我國消費市場總體實現平穩開局，為經濟整體向好打下堅實基礎。



一段時間以來，內需不足是我國經濟運行面臨的突出矛盾。習近平總書記強調：“要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來。”從消費端挖掘有效需求，是擴大內需、做大做強國內大循環的重中之重，有助於穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。



不久前，中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，提出“要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用”。推出更有力度、更有准度、更有溫度的政策舉措，調動消費者積極性，激發市場創新性，提高供求暢通性，方能將更多有效的消費需求釋放出來，為國民經濟良性循環提供有力支撐。