中評社北京5月16日電／網評：集成創新與原始創新



來源：人民日報 作者：鄒翔



重讀報告文學《赫赫而無名的人生》，心中的一個困惑得到解答。



老一輩科學家靠什麼方法，用不到一代人的時間就實現了“核潛艇，一萬年也要搞出來”的誓言？



文中記載，黃旭華有一個觀點近乎口頭禪：“在現代，尖端通常不過是常規的組合……綜合就是創造。悟到這個理就是悟到了一種特別的可行性——在沒有新技術的國家也可以綜合成尖端，關鍵是怎麼綜合。”簡單的話，見志氣底氣，更見創新智慧。



比如，怎樣讓潛艇有極好的穩定性？黃旭華想出了看似十分笨拙的土辦法：把科技人員派到設備製造廠去弄清每個設備的重量和重心，設備裝艇時，一一過秤、登記在册，件件如此、天天如此。正是靠這樣“斤斤計較”，求得了精密的重量和重心數據，使得核潛艇在下水後的試潛、定重測試值和設計值毫無二致。



把常規綜合成尖端，通過集成創新研製出我國第一艘核潛艇，篳路藍縷歲月的創新探索，啟迪當下。



“綜合就是創造”，創新沒有捷徑，也從來不止一條路徑。DeepSeek通過算法優化、有針對性的訓練和開源生態協作，將千億參數模型訓練成本壓縮至同類模型的1／10，一舉衝到行業第一梯隊，有外媒將其評價為人工智能領域的“一場地震”“一座里程碑”。