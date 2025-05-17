中評專訪：彭韜談賴歪曲歷史操弄“台獨”

彭韜（中評社圖片） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）近日，賴清德在“歐戰勝利80周年”紀念活動上刻意強調“歐戰勝利”，忽略亞洲戰場抗戰勝利，歪曲二戰歷史，被島內輿論批評為“充斥‘台獨史觀’”。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜日前就此接受中評社記者專訪，他表示，賴清德當局歪曲二戰歷史，本質上是“台獨”政治操弄的延續，其刻意割裂歷史脈絡、混淆是非的行徑，不僅是對歷史的不尊重，而且是背叛民族大義，更嚴重地是挑戰國際社會公認的二戰勝利成果與戰後秩序。



以下是專訪全文：



賴清德講話是延續所謂“敵國論” 操弄兩岸對立



中評社：今年是抗戰勝利80周年，民進黨當局卻高調舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動，且賴清德親自出席並發表講話，這在島內系首次。您如何看待此舉？



彭韜：通觀全文，賴清德講話基本都在影射針對中國大陸。根本目的是延續所謂的“敵國論”，政治操弄“抗中保台”及兩岸對立對抗；以所謂“民主”抨擊大陸，販賣所謂“價值觀”優勢；呼籲所謂盟友“支持”，趁機“倚外壓陸”。賴清德此次講話有以下幾個意圖：



第一，聯美拉歐，投靠西方敵對勢力，共同施壓中國大陸



賴清德演說內容明顯是指桑罵槐，處處針對中國大陸，暗指大陸有對台“動武”的打算。從賴清德演說內容可以看出賴清德除了一邊倒向美國，還希望拉攏歐洲各國，一方面可以延續“抗中保台”“脫中入北”策略，爭取西方勢力同情和加強與北方國家的聯繫；另一方面則向歐洲遞出“投名狀”，投靠盟國，希望歐洲社會像支持烏克蘭一樣關注台海，支持台灣，並肩聯手施壓大陸所謂“威脅”。