仇長根：“台獨鏈”接近《反分裂法》底線

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社圖片） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）日前，海峽兩岸關係研究中心主辦、上海海峽兩岸研究會承辦的2025年兩岸關係研討會在上海舉行。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根出席研討會，並就“台灣未來與兩岸願景”發表看法。



仇長根指出，賴清德上台近一年，其“台獨鏈”逐漸形成，已接近大陸《反分裂國家法》底線及“武統”的邊緣。賴“台獨”理念、言論、主張主要表現在，政治上瘋狂挑釁“一個中國”原則，極力鼓吹“兩岸互不隸屬”，施行“新兩國論”路線；軍事上恣意豪賭，界定大陸是“境外敵對勢力”，加大購買軍火力度，“以武抗中”；對外關係上緊抱美國大腿，聲稱要與美國、日本、菲律賓建立“單一戰區對抗中俄”，“倚美謀獨”；經濟上推行與大陸“脫鈎斷鏈”政策，提出所謂“脫中入北”“非紅產業鏈”“非紅供應鏈”，主動向美奉送台積電，“跪美賣台”；文化上不斷切香腸式地“去中國化”，煽動民眾“仇陸、抗中、保台”等。如此下去，台灣的未來怎麼會被看好，台灣民眾應該警覺。



仇長根研判，賴清德在“台獨”道上一路狂奔，肆無忌憚，囂張至極，試圖把兩岸推向“兵凶戰危”，主要有三個誤判：一是誤判美國會出手“保台”，幻想中美博弈“美國會贏”，這根本不切實際。二是誤判大陸不會“武統”，認為不想打、不敢打，這完全是無稽之談。三是誤判“台獨”有可能在他手里成功，這更是異想天開，一廂情願“白日夢”。事實上，這三個誤判任何一個都有可能給台灣帶來“殺身之禍”。這是台灣民眾應該審慎思考和面臨選擇的重大問題。“台獨鏈”好比惡性腫瘤，危險性、危害性極大。韓國瑜曾形象地指出，“‘台獨’比黴毒更可怕，黴毒害家人，而‘台獨’會害慘2300萬台灣民眾”。

