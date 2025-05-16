俄烏談判“卡殼”了　談判桌外戰火紛飛

中評社北京5月16日電／據央視新聞：當地時間5月15日，俄烏雙方原定於土耳其伊斯坦布爾舉行的直接談判再度推遲，談判是否能順利舉行、何時舉行及具體議程仍迷霧重重。這是自2022年3月以來，雙方時隔三年首次重啟面對面談判，國際社會高度關注，但雙方在程序性議題及核心立場上的分歧，令談判前景蒙上陰影。



烏方“遲到” 說不清時間



烏克蘭總統澤連斯基15日簽署總統令，任命國防部長烏梅羅夫率12人代表團赴土耳其參加談判。烏方稱代表團已於15日啟程，但未明確抵達時間 。



澤連斯基在15日表示，他本人不會出席此次談判，且已結束對土耳其的訪問前往阿爾巴尼亞首都。他表示，各方都應展現出談判的意願，而實現和平的第一步應當是無條件停火。對於談判時間，澤連斯基稱不清楚談判是在15日還是16日， 但“16日代表團將繼續留在伊斯坦布爾” 。



另據塔斯社報導，由於烏方代表團一直未到場，俄烏伊斯坦布爾談判預計將推遲至16日舉行。



俄方“高調等待” 普京不出席



據悉，俄羅斯代表團已於15日抵達伊斯坦布爾，做好談判準備。總統助理、俄方談判代表團團長梅金斯基當晚表示，俄方代表團將於當地時間16日10時起“等候烏克蘭代表團” ，且他認為“烏方應該會來參與會談” 。



梅金斯基此前稱已獲總統普京授權，具備“全權談判能力”。俄方強調此次談判是2022年伊斯坦布爾和平進程的延續，目的是“消除衝突根源、建立長期和平” ，並透露已與土耳其外長費丹會晤闡明立場。



此外，俄總統新聞秘書佩斯科夫明確，普京在未來幾天沒有訪問伊斯坦布爾的計劃 。

