中美關稅調整後　中美海運再現“一艙難求”

中評社北京5月16日電／中美關稅政策最新調整後，國內不少物流貨運代理企業紛紛被美國客戶催單，美國線航運出現“搶艙熱”。



央視網報導，當記者來到深圳一家貨運代理企業時，看到這裡的倉庫一派忙碌景象。企業負責人告訴記者，美國客戶那邊已經出現了貨物短缺的情況，正不斷催促企業趕最近的船期發貨。他們正忙著整理出口貨物的放艙單，發往洛杉磯、紐約、芝加哥等港口的單據匯成厚厚的一摞。



深圳市寶安區的福圍社區是跨境電商物流的重要集散地，被稱為“國際物流村”。據相關互聯網貨運平台數據顯示，最近三天，這裡的外貿運輸量日均單量比5月11日增長14%。



而在另一家主做跨境電商的物流企業裡，接打電話的聲音此起彼伏，訂船、訂倉庫、增加派倉，美國客戶的需求一個接著一個地傳來。



企業負責人表示，由於訂貨量激增，企業對於集裝箱貨船的需求量也隨之增加，部分船企開始調整在全球範圍內的運力分配。



深圳鹽田港是華南地區往返於中國和美國之間的海運航線最密集的港區，承擔著全國對美出口超過四分之一的貨量。面對美國客戶激增的需求，目前，鹽田港每天安排了6班開往美國的船。



港口工作人員告訴記者，這兩天已陸續收到多家船公司咨詢，正在緊急協調泊位停靠及調整調度計劃，優先調配美國航線的船舶掛靠鹽田港。每年的夏季都是美國的傳統聖誕訂貨季，由於之前大量貨物暫停出口，美國賣家的庫存持續走低，急需補貨，在未來一段時間內，美國對中國的貨物需求將持續增加。