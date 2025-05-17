張文生：賴清德圖借歐戰勝利倚外謀“獨”

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社資料圖） 中評社香港5月17日電（記者 段曉魯）近日，民進黨當局舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動。對此，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中評社採訪，他表示，賴清德在紀念歐戰勝利發表言論，目的就是為“台獨”張目，試圖爭取國際輿論的支持，想將台灣問題國際化，倚外謀“獨”，這個用心是十分險惡的。



張文生表示，這次是台灣當局首次針對歐洲二戰勝利發表言論。賴清德選擇在這個時機發聲的目的就是為“台獨”張目，試圖爭取國際輿論的支持。同時，賴清德利用以美國為首的西方社會對中俄兩國的對抗與遏制，在這個國際政治環境下，他通過所謂的紀念歐戰發表言論，是為了爭取美國、歐洲，乃至世界各國的支持，想將台灣問題國際化，倚外謀“獨”。



張文生表示，賴清德是一個兩面人，一方面他發表歐戰勝利80周年這個講話，好像是在反法西斯、反侵略。但另一方面，在同一天前後，賴清德又去參加八田與一的追思紀念會，參加一個日本殖民者的紀念會，這反映了賴清德這個人精神分裂。當年，日本是侵略者，是二戰的軸心國，而在台灣這些“台獨”份子卻以日本人自居，甚至不願意把日本的失敗說成是戰敗，而是站在日本的角度，說是終戰。而現在又轉過來紀念歐戰勝利80周年，這反映了賴清德及島內“台獨”勢力的精神錯亂，一方面站在日本軍國主義反對二戰勝利成果，另一方面，又想打著反納粹這個旗幟來爭取國際支持，這種邏輯上是自相矛盾的，是站不住腳的，同時在理論上也是相互衝突的。



張文生稱，80週年既是抗日戰爭勝利的80周年，同時也是台灣光復80周年，是台灣主權回歸中國的80週年，台灣當局如果要紀念反法西斯戰爭80周年的話，就應當維護二戰勝利的成果，應當紀念台灣光復80周年，承認台灣主權回歸祖國80周年的這一段歷史，而不能把這個歷史當做可以隨意打扮的小姑娘。



張文生指出，賴清德在講話中強調民主對抗威權，強調反對侵略，把矛頭對準大陸，這是他的一廂情願，想以此來爭取國際的支持，來爭取西方支持。首先，看看如今的台灣社會還有民主嗎？賴清德到處司法迫害政治，迫害政治對手，這叫做民主嗎？如果要民主對抗威權的話，那麼全世界都應該反對賴清德，因為他是最威權、最專制的，他打著民主自由的旗號，無非就是想要“台獨”，想要分裂，這種漢奸嘴臉，是數典忘祖的行為。