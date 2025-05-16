中評社北京5月16日電／網評：在快速變化的社會中面向未來



來源：人民日報 作者：劉曙光



1977年，國際博物館協會確定每年5月18日為“國際博物館日”。1978年，多國開始組織相關活動。48年來，國際博物館日從一個意在吸引社會和公眾對博物館事業瞭解、參與並關注的全球性行業節日，逐漸演變為一個博物館人向社會和公眾“主動告白”博物館參與社會文化生活、承擔社會職責的宣示活動。



今年國際博物館日的主題是“快速變化社會中的博物館未來”，這樣一個頗有憂患意識的話題，不僅表明博物館行業對國際局勢持續複雜化的焦慮，以及對以互聯網為代表的新一輪科技革命和產業變革快速進步的驚嘆，還再次反映出博物館人對自身與所處社會環境緊密關聯的強烈意識，以及聯合更廣泛的跨地域、跨專業力量，共同承擔保護傳承人類文明和文化遺產重要使命的堅定決心。



當前，國際政治、經濟、社會、文化秩序進入劇烈動蕩和深刻調整期，各國博物館積極採取適應性和創新性舉措，從實踐、理論研究、行業標準建設等角度努力實現未來博物館發展願景。



國際博物館協會已基本完成修訂《博物館職業道德準則》（以下簡稱《準則》），以反映當下的“博物館價值觀”。《準則》除延續規範博物館傳統職能（如收藏、展覽、研究、教育等）外，還添加了促進多元化、提升社會關注度、承擔可持續發展使命與發揮領導力等內容。例如，《準則》明確提出博物館是具有社會責任的機構，應關注不同社會群體的歷史、現狀和未來，通過加強可及性和包容性，促進博物館多元化與可持續化發展，以更好地服務社會。