中評社北京5月16日電／網評：以行動詮釋“商之大者，為國為民”



來源：大公報 作者：吳志斌



5月12日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍與澳門工商界代表座談。面對複雜多變的世界政治局勢，港澳既要認清形勢、保持定力，更要在變局之中謀求革新、敢於鬥爭，為強國建設、民族復興添磚加瓦。故此，夏主任對港澳工商界和企業家提出“4點希望”：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。



是次座談會具有深刻的現實意義，尤其是單邊主義盛行、歐美霸凌行為以及各種反華勢力的挑釁使得當下的國際格局深陷“新冷戰”的泥沼。港澳要如何破局、如何發展，此次座談會可謂是“一語道破”，深諳要義。



首先，港澳發展必須是扎根港澳，必須以祖國為靠山，與內地發展“血脈相通”，互為補充。這就必須在政治原則上不偏不倚地實踐“一國兩制”，在“一國”的大前提下實現“兩制”的發展創造性。“一國兩制”不僅是法律的底線，也是經濟發展的底氣。在探索社會主義與資本主義優勢之際，取長補短，創造性地將內地市場和世界資本相結合，轉化和交融國內外科技、文化成果，摸索和塑造具有高度韌性和彈性的經濟發展模式。



國家主席習近平在2022年出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會時著重地肯定：“‘一國兩制’是經過實踐反復檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！”在二十大報告中，中央亦是再次重申：“‘一國兩制’是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。”由此可見這種制度賦予了港澳扎根本地發展的信心，更是實現高質量發展的動力來源。