劉國中將出席第78屆世界衛生大會

中評社北京5月16日電／據新華社報導，外交部發言人16日宣布：應世界衛生組織總幹事譚德塞和瑞士、白俄羅斯政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將於5月18日至23日赴瑞士日內瓦出席第78屆世界衛生大會並順訪瑞士，此後訪問白俄羅斯並主持中白政府間合作委員會第六次會議。