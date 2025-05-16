【
大
中
小
】 【
打 印
】
劉國中將出席第78屆世界衛生大會
http://www.CRNTT.com
2025-05-16 16:44:49
中評社北京5月16日電／據新華社報導，外交部發言人16日宣布：應世界衛生組織總幹事譚德塞和瑞士、白俄羅斯政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將於5月18日至23日赴瑞士日內瓦出席第78屆世界衛生大會並順訪瑞士，此後訪問白俄羅斯並主持中白政府間合作委員會第六次會議。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
劉國中安排部署“三夏”工作
(2025-05-15 10:40:31)
瑞士擬更新防空導彈系統
(2025-05-02 00:51:04)
白俄羅斯期待白中旅遊往來規模擴大
(2025-04-27 10:46:18)
瑞士深化與北約後勤合作
(2025-04-03 07:05:07)
白俄羅斯總統批准俄白聯盟國家安全保障條約
(2025-03-05 14:07:08)
專訪白中友協副主席：白中務實合作卓有成效
(2025-03-02 17:23:08)
奧林匹克博物館2024年參觀人數創紀錄
(2025-02-19 15:28:15)
瑞士萬國宮舉辦迎新春慶祝活動
(2025-02-14 18:21:05)
劉國中赴宜賓山體滑坡現場指導工作
(2025-02-09 17:33:38)
盧卡申科當選白俄羅斯總統
(2025-02-04 11:00:30)