巴西微生物學家獲2025年世界糧食獎

中評社北京5月16日電／據新華社報導，巴西科技創新部日前發布消息說，該國微生物學家瑪麗安熱拉·溫格里亞憑借在生物肥料方面的研究成果獲得2025年世界糧食獎。



據世界糧食獎基金會介紹，溫格里亞在生物固氮領域取得卓越的科學進展，顯著提升了熱帶農業在土壤健康和作物營養方面的可持續性。她借助土壤共生微生物替代化肥，不僅大幅改善了植物養分吸收效率，還幫助農民顯著降低種植成本，同時有效減少了相關環境風險。



巴西科技創新部表示，溫格里亞在巴西政府下屬的巴西農業研究公司工作多年，是將生物固氮技術作為化肥替代方案的先驅之一。該技術利用固氮菌將空氣中的氮轉化為植物可吸收的形式，推動了一個更清潔、高效的農業循環體系的構建。



據該部門介紹，溫格里亞開發的微生物接種劑解決方案已在巴西超過4000萬公頃田地上應用，每年為農民節省約250億美元成本，同時減少了超過2.3億噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。



溫格里亞表示，她在科學研究上始終立足現實的農業問題。“我會先去瞭解農民面臨的困難和需求，再回到實驗室尋找解決方案”。



世界糧食獎由美國科學家諾曼·博洛格在1986年設立，旨在對改進全球糧食質量、數量和供應從而推動人類發展的個人突破性成就進行表彰。世界糧食獎每年10月在美國頒發，獎金為25萬美元。

