4月中國快遞發展指數同比提升6.5%

中評社北京5月16日電／據新華社報導，記者16日從國家郵政局獲悉，4月，中國快遞發展指數為443.2，同比提升6.5%。



具體來看，其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別為571.9、658.3、224.1和69.3，同比分別提升15.7%、1.5%、1.4%和2.4%。



國家郵政局有關負責人表示，4月，快遞市場蓬勃發展，服務網絡能效提升，產業協同能力增強，智能化、綠色化發展取得積極成效。