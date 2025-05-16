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4月中國快遞發展指數同比提升6.5%
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2025-05-16 16:45:38
中評社北京5月16日電／據新華社報導，記者16日從國家郵政局獲悉，4月，中國快遞發展指數為443.2，同比提升6.5%。
具體來看，其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別為571.9、658.3、224.1和69.3，同比分別提升15.7%、1.5%、1.4%和2.4%。
國家郵政局有關負責人表示，4月，快遞市場蓬勃發展，服務網絡能效提升，產業協同能力增強，智能化、綠色化發展取得積極成效。
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