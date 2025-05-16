中蒙俄邊境行：中俄貿易動脈的活力密碼

中評社北京5月16日電／據新華社報導，一大早，滿洲里鑫灃糧油工業有限公司的生產線上，從俄羅斯進口的油菜籽正通過智能化設備完成脫皮、壓榨等工序，金黃的菜籽油緩緩流入儲油罐。



作為中俄最大陸路口岸，內蒙古滿洲里憑借地緣優勢與政策創新，正以糧油落地加工、二手車出口等多元業態探路中俄經貿合作新模式。



“這批原料一通關，我們就馬不停蹄投入生產，24小時連軸轉。”公司副總經理楊志宏介紹，俄羅斯菜籽油酸值低、煙點高，國內下游企業特別青睞。這種“俄料中制”的模式，正讓許多當地企業逐漸從單純貿易轉向深度加工。



楊志宏算了一筆賬：“通過邊民互市貿易進口原料，成本每噸平均節省500元，去年至今已節省超800萬元。”這一模式將傳統貿易18%的稅費壓縮至綜合費用4%以下，企業以低價獲取原料，邊民則通過貿易差價增收，形成“邊民＋合作社＋企業”的共贏鏈條。自去年11月以來，鑫灃糧油累計從俄羅斯進口原料1.6萬噸，貨值達7000萬元。



近段時間以來，境外原料供應緊張，鑫灃糧油迅速調整策略：升級榨油車間設備，開發燕麥米等新產品，並利用生產空檔期布局新廠區。“我們瞄准‘小而精’，用多元化產品對衝風險。”楊志宏表示，去年企業加工能力近12萬噸，七成產品供應中西部市場，利稅超6400萬元。



截至4月20日，2025年滿洲里的互市貿易額已突破1億元。據滿洲里中俄互市貿易區管理委員會副主任解瑞傑介紹，目前有超過3600名邊民參與互市貿易，今年邊民累計獲得100多萬元收益，為當地帶來近200萬元稅收。



從“過路站”到“產業鏈樞紐”，公司的轉型軌跡映射著口岸落地加工模式的發展，一批企業不再滿足於簡單的“過路經濟”，而是依托口岸優勢構建起“兩頭在外、精深加工”的新型產業生態。

