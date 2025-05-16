周一鳴：網絡安全是國家安全不可分割的一環

中評社北京5月16日電／據大公文匯全媒體報導，警務處網絡安全及科技罪案調查科與數字政策辦公室（數字辦）聯合主辦的“網絡安全多元創新論壇2025”，今日（16日）在香港會議展覽中心舉行，探討當前網絡安全挑戰、行業協作及創新應對策略等議題。警務處處長周一鳴在論壇開幕儀式上致辭時表示，隨著社會數碼化程度不斷提升，網絡安全已成為國家安全、社會穩定及經濟發展不可分割的一環。



周一鳴指出，網絡安全從來不是單靠警方就能完成的任務，必須建立一個真正多元、開放、具韌性的網絡安全生態圈。在大家共同努力下，香港不但可以抵禦當前的網絡威脅，更能以創新驅動安全，以合作塑造信任，讓市民更安心地享受智慧生活的便利。



創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時指，政府將持續舉辦更大規模的攻防演練及多元化的活動和培訓，進一步增強香港的網絡安全韌性，以為創科和各行各業的發展提供穩固的保護屏障。網絡安全將成為推動創新科技與數字經濟進步的核心力量。



這次論壇匯聚超過30位來自政府、金融、電訊、公營醫療、創科及學術界的專家及決策者擔任講者及嘉賓，逾600名不同界別的網絡安全專家及行業領袖出席。論壇包括11場專題演講及6場專題討論，議題涵蓋人工智能治理、供應鏈安全、信創平台安全落地挑戰及新興網絡攻擊趨勢等，展示跨界別協作的實踐成果與前瞻視角，從不同角度探討香港在數碼轉型與網絡風險下的機遇與挑戰，並就如何在科技創新與網絡安全韌性之間取得平衡進行交流。與會的不同界別專業人士亦透過活動建立聯繫和分享實戰經驗，進一步促進資源整合與合作創新。