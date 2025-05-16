土耳其、美國、烏克蘭三邊會議開始

中評社北京5月16日電／據央視新聞報導，16日獲悉，土耳其、美國和烏克蘭代表團已抵達土耳其伊斯坦布爾三方會議會場。



此前，土耳其外交部消息人士稱，土耳其伊斯坦布爾當地時間當天10時45分（北京時間15時45分）土耳其、美國、烏克蘭將舉行三方會談；伊斯坦布爾當地時間12時30分（北京時間17時30分），將舉行俄羅斯、烏克蘭、土耳其的三方會談。會談地點都在伊斯坦布爾多爾瑪巴赫切宮總統府。