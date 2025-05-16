圭亞那稱軍隊在邊境地區遭委內瑞拉武裝打擊

中評社北京5月16日電／據央視新聞報導，當地時間15日，圭亞那軍方在一公報中指控，其部隊在委內瑞拉邊境地區遭遇三起武裝平民襲擊事件，未造成人員傷亡。



軍方聲明披露，過去24小時內，“平民裝扮的武裝人員從委內瑞拉境內庫尤尼河沿岸向正在執行河道巡邏任務的圭亞那國防軍部隊發動了三次獨立襲擊”，聲明強調，“圭亞那國防軍每次均採取克制應對，執勤官兵無一人受傷”。



據瞭解，襲擊發生在庫尤尼河埃塞奎博段，這個石油和礦產資源豐富的地區是兩國領土爭端焦點。