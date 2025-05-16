】 【打 印】 
哈馬斯官員：若永久停火可交出加沙控制權
http://www.CRNTT.com   2025-05-16 16:56:13


　　中評社北京5月16日電／據央視新聞報導，當地時間15日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員巴塞姆·納伊姆向媒體表示，哈馬斯正在與美國進行直接會談，以達成結束加沙衝突的協議。

　　納伊姆呼籲實現被扣押人員交換、以色列從加沙地帶撤軍、允許援助物資進入加沙、以及在不強制移民的前提下重建加沙。

　　納伊姆還表示，如果實現永久停火，哈馬斯可以交出加沙地帶控制權。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：