哈馬斯官員：若永久停火可交出加沙控制權

中評社北京5月16日電／據央視新聞報導，當地時間15日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員巴塞姆·納伊姆向媒體表示，哈馬斯正在與美國進行直接會談，以達成結束加沙衝突的協議。



納伊姆呼籲實現被扣押人員交換、以色列從加沙地帶撤軍、允許援助物資進入加沙、以及在不強制移民的前提下重建加沙。



納伊姆還表示，如果實現永久停火，哈馬斯可以交出加沙地帶控制權。