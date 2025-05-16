3名強姦未成年人的罪犯被執行死刑

中評社北京5月16日電／新華社報導，記者從最高人民法院獲悉，5月16日，經最高人民法院核准，強姦未成年人的罪犯趙某、王某某、陳某某被依法執行死刑。



據介紹，2018年4月至2019年3月，罪犯趙某利用在非法成立的某“成長教育基地”擔任教員的身份，伙同其他多名教員，採用毆打、辱罵、體罰、強迫勞動、關禁閉等方式，對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，並採取脅迫、利誘以及拍攝視頻等手段，多次對8名未成年女性學員實施強姦，其中包括3名幼女。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處趙某死刑，最高法依法予以核准。



2019年9月至2022年5月，罪犯王某某在某網絡平台上專門以小學、初中女學生為對象，採用冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，通過網絡誘騙、脅迫未成年被害人。王某某共強姦並猥褻9名未成年女性。此外，王某某還猥褻其他10名幼女、1名男童。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處王某某死刑，最高法依法予以核准。



罪犯陳某某曾因犯強姦罪被判處刑罰。2022年1月至4月，陳某某通過他人介紹，冒充同齡人先後加入20餘個初中學生自建QQ群、微信群，隨機添加群內女學生為好友，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出實施強姦。此外，陳某某猥褻其他2名幼女，另實施了敲詐勒索犯罪。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處陳某某死刑，最高法依法予以核准。



最高法刑一庭負責人表示，此次對3名罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院堅決依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告“侵害孩子者，必嚴懲不貸”。要全面加強對未成年人的保護，切實採取有效措施，更好地預防和減少犯罪，從源頭上遏制性侵害未成年人犯罪發生。