香港今年首季GDP按年增長3.1%

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月17日電（記者 盧哲）香港特區政府16日舉行記者會，發表《二零二五年第一季經濟報告》和二零二五年第一季度的本地生產總值修訂數字。今年香港首季實質本地生產總值按年增長3.1%，全年經濟增長預測維持於2%至3%。



署理政府經濟顧問林幗瑛闡述二零二五年第一季的經濟表現，以及最新的二零二五年全年本地生產總值和物價預測。林幗瑛表示，香港經濟在二零二五年第一季穩健擴張，主要是受到貨物出口和服務輸出顯著上升，以及整體投資開支恢復溫和增長所支持。但私人消費開支繼續錄得輕微跌幅。實質本地生產總值在第一季按年擴張 3.1%，較上一季的2.5%升幅有所加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯增長1.9%。



環球經濟在第一季保持平穩增長。外部需求大致持續，以及預期美國關稅在四月初大幅上升令部分貨物提前付運，香港整體貨物出口增長明顯加快，按年實質增幅為8.4%。同時，受惠於訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，以及跨境金融及集資活動顯著增加，整體服務輸出在第一季繼續明顯擴張，按年實質增幅為6.6%。



本地方面，由於購置機器、設備及知識產權產品的開支明顯增加，加上物業交投量明顯較去年同期高，擁有權轉讓費用急升，整體投資開支重拾溫和增長，按年實質上升2.8%。然而，私人消費開支繼續錄得1.1%的輕微跌幅，反映市民消費模式改變的持續影響。



勞工市場在第一季維持緊絀。經季節性調整的失業率繼續處於3.2%的低水平，略高於上一季的3.1%。就業不足率維持在1.1%的低水平。就業收入繼續錄得穩健增長。