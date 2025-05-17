快評：輸掉民意　政治操弄過頭會被反噬

中評社快評／賴清德就職將滿1年，《TVBS》15日發布的民調顯示，55%的民眾不滿意也不信任賴清德，高達37%的民眾非常不滿意，20－29歲年輕族群不滿意度也衝到51%。民調又顯示，高達近6成民眾不支持“大罷免”。



過去一年，賴當局內搞“大罷免”，外搞“倚美抗中”，朝野不斷鬥爭，台海局勢惡化，台灣幾乎不得一日安寧。《TVBS》的民調顯示，賴當局的政策不獲多數認同，施政不合格，輸掉了多數民意。



因為制度設計及賴當局的政治操作，綠營有可能如願罷掉一些藍委，重奪“立法院”第一大黨地位，再度“完全執政”。然而，就算局勢是這樣發展，又如何？！上兩屆，2016年、2020年，民進黨都是選舉大勝，“完全執政”，但都消滅不了在野黨，在“法理台獨”上也始終不敢越雷池半步。



“大罷免”的結果可能影響明年、甚至2028年台灣政局的發展，尤其2026年台灣地方選舉逐步逼近，朝野選舉布局及選情恐會受到較直接影響。需要提醒的是，民意如流水，勝負決定權在每位選民的手上，不在賴當局的主觀意志，政治操弄過頭常常會被反噬。



此外，台海形勢、國際局勢已發生重大變化，大陸的實力、影響力與日俱增；中美貿易戰暫時休兵，未來可能會有更多的談判、交易。這些都將對台灣的未來政局發展產生重大影響，非賴當局所能掌握、操控。