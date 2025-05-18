中評關注：特朗普第二任國安會如何運作？

美國智庫研究特朗普“國安會”特點 歐亞集團圖 中評社華盛頓5月17日電（記者 余東暉）美國智庫研究指出，特朗普第二任的國安戰略與第一任保持很大的連續性，正擬定中的第二任“國家安全戰略”很可能以2017年第一任“國家安全戰略”為基礎，“以實力存和平”在特朗普戰略思維中占據重要地位。“國家安全委員會”與“國土安全委員會”的界限弱化，更加重視副部長和助理部長在國安決策中的作用。



美國戰略咨詢公司歐亞集團的全球事務研究所最新設立美國總統“國安會”的資料庫。其推出的初始研究報告認為，特朗普第二任的“國安會”運作存有不確定性：其一，魯比奧的角色和作用如何？其二，暗示特朗普個人決定的作用更重要。



5月初，特朗普讓華爾茲轉任美國駐聯合國大使，讓國務卿魯比奧兼任國家安全顧問。魯比奧是美國歷史上第二位同時擔任這兩個職位的人，第一位是基辛格。這個報告指出，這兩份工作截然不同。目前尚不清楚，作為代理國家安全顧問的魯比奧將如何在白宮就眼前危機召開磋商會議，更不用說為影響國家的長期問題制定長遠規劃了。在總統的日常工作中，誰會陪伴左右？



美國總統國家安全事務助理通常被稱為國家安全顧問，負責監督白宮“國家安全委員會”（NSC）的組成，該委員會由政治任命的官員、領域專家以及從其他政府機構借調的職業官員組成。高級助手在白宮辦公，數百名助手則在白宮隔壁的艾森豪威爾行政大樓工作。



這個報告說，理論上，國安會以嚴格的流程和等級制度為基礎，這與傾向於“憑直覺施政”的總統形成了鮮明對比。