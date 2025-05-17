子彈庫帛書《五行令》《攻守佔》回歸祖國

中評社北京5月17日電／當地時間5月16日，國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書《五行令》《攻守佔》。



新華社報導，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權在視頻致辭中指出，美國史密森學會國立亞洲藝術博物館向中方返還帛書《五行令》《攻守佔》，彰顯其在文化遺產保護合作中恪守博物館倫理的努力，是中國主導制定的《青島建議書》以對話與合作推動歷史上流失文物保護與返還理念的成功實踐。帛書回歸後，將在文物原生環境中得到更加全面、系統保護和研究，讓文物價值得到更加準確、完整理解和闡釋。



中國駐美國大使謝鋒在致辭中表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨著民族復興而踏上歸途。子彈庫帛書的回歸，是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的又一次成功實踐，為增進中美人文交流和兩國人民友誼注入了正能量，也對國際合作追索返還文物、守護人類文明成果具有示範意義。



國立亞洲藝術博物館館長蔡斯·魯賓遜在交接儀式上說，此次返還是一項深思熟慮的決定。返還協議為亞洲藝術博物館開闢了新的研究途徑。在過去幾個月中，博物館與中國合作伙伴進行了富有成效的對話，有望面向未來開展合作。



子彈庫帛書1942年出土于長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書，也是迄今發現的中國最早的帛書和首個典籍意義上的古書，對於中國古文字、古文獻研究以及學術史、思想史研究具有不可替代的重要價值。子彈庫帛書分三卷，此次回歸的《五行令》和《攻守佔》為子彈庫帛書第二卷、第三卷。

