以色列對也門西部兩個港口實施空襲

中評社北京5月17日電／也門胡塞武裝16日說，以色列軍方當天對也門西部胡塞武裝控制的兩個港口實施了空襲。



新華社援引胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，以色列空襲目標是荷台達省的荷台達港和塞利夫港。



胡塞武裝一名高級安全官員告訴新華社記者，以色列空襲兩個港口時，胡塞武裝正在重新為進口燃料做準備。他表示，目前也門許多城市面臨燃料短缺問題。



另據以色列國防軍16日發表的聲明，以軍當天對胡塞武裝控制的荷台達港和塞利夫港的基礎設施實施了打擊。聲明說，這些港口被胡塞武裝用於轉運武器，再次表明胡塞武裝利用平民基礎設施“從事恐怖活動的做法”。



以色列公共廣播公司援引以軍方消息人士的話報導，以軍15架戰機共向目標投擲了35枚炸彈。襲擊將使長度在80米以上的船隻無法在這兩個港口停靠，這將嚴重限制胡塞武裝的物資補給能力。



以色列軍方阿拉伯語發言人14日上午曾發表聲明，稱也門伊薩角港、荷台達港和塞利夫港可能面臨空中打擊，要求也門民眾撤離這三個港口。



連日來，胡塞武裝持續向以色列發動導彈襲擊。5月4日，胡塞武裝宣佈向以色列本-古里安國際機場發射了一枚高超音速導彈並命中目標。以總理辦公室當晚發表聲明說，針對胡塞武裝對本-古里安國際機場的導彈襲擊，以色列將對該組織進行報復。5日和6日，以色列和美國大規模空襲也門胡塞武裝控制區，造成數十人傷亡。