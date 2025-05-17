蕭美琴出席世壯運開幕造成困擾？蔣萬安回應

中評社台北5月17日電／台北市長蔣萬安17日早上9時出席敦化國小新校舍落成暨65周年校慶典禮，面對記者提問“蕭美琴臨時參加世壯運會造成困擾嗎？”蔣萬安僅回“謝謝大家，大家都辛苦了”。對於世壯運參與項目壁球是否有信心？蔣萬安雖然沒有回應，一旁同行的“立委”徐巧芯表示“他應該會打很好”。



中時新聞網報導，蔣萬安一進校門口，就有不少熱情的家長與他打招呼，對於記者提問相關世壯運問題，如“蕭美琴臨時參加世壯運會造成困擾嗎”、“聽說已場勘過2次了，是不是蕭美琴本來就有出席的規畫”等，蔣萬安僅說“謝謝”，但也不忘提醒現場人群“注意安全”。其它共同出席活動的還有台北市議會議長戴錫欽、北市議員秦慧珠、許淑華、張文潔。



蔣萬安表示，今天是敦化國小65周年校慶典禮，同時也是新校舍落成的重要時刻，可以說是喜上加喜、雙重喜悅，要向所有的師生及家長送上誠摯的祝福和恭喜。這次校敦朴樓舍改建有幾個亮點，地上5層、地下1層，除了多間普通教室外，還有體適能、圖書資訊等專科教室，再來是2至3樓的展演廳，特別選用先進的音響、視聽設備，剛好跟敦化國小長期發展的音樂藝術才能班相輔相成，未來可以培育更多在音樂、藝術領域優秀的孩子和社會人才。



蔣萬安也說，除校舍外，還有操場的整體改造，全新跑道顏色選用與台北田徑場藍色系相同，不僅美觀，在安全舒適及運動效能都全面提升，校舍改建不只是敦化國小，在規畫北市全市各校校舍改建，1年至少投入40億，對於下一代投入資源就是投資台北的未來。感謝議會與“中央”共同支持努力，投入9.6億的經費終於讓敦化國小煥然一新，希望孩子安心安全的使用新校舍，也祝福敦化國小生日快樂。