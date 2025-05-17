特朗普拋統一和平　吳子嘉：民進黨嚇得發抖

中評社台北5月17日電／美國總統特朗普日前說“這對統一與和平非常有利”，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨看到特朗普這樣說，嚇得全身發抖！“台獨”牌沒戲唱了！



美國總統特朗普日前在白宮記者會語出驚人表示，“他們已同意全面開放中國，我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，這對統一與和平非常有利。”



中時新聞網報導，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在《董事長開講》網路節目表示，民進黨看到特朗普說“統一和平”，嚇得全身發抖！因為“台獨牌”打不贏、沒戲唱了，於是民進黨開始講對陸方抱持善意。賴清德就職週年如果講“台獨”，會被特朗普罵！如果賴清德沒有講“台獨”，表示賴吃了特朗普的醒腦藥，IQ恢復正常。



對於大陸國台辦指賴清德是“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”；民進黨發言人吳崢表示，儘管如此，但賴清德態度一貫穩定，且對陸方交流抱持繼續的善意。



吳子嘉直言，賴清德知道風向變了，所以拋出善意。但民進黨通過，黨公職赴陸，“事前要報備、事後要報告”，這叫善意不變？最後衹有賴系的人可以去大陸。他披露，民進黨一大堆人私下和中國大陸做生意，否則“共諜”怎麼出來的？



吳子嘉強調，現在大陸指責賴是和平破壞者，民進黨仍說兩岸有善意空間。原本都在高喊“賴17條”，現在不講了，以後也不會講了。