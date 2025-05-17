一場製造業回流美國的實驗　結果是584：0

中評社北京5月17日電／圍繞美國政府關稅政策，已經有不少批評聲音。近日，有美國小企業主嘗試了一項實驗，試圖驗證特朗普政府所謂的“用關稅促使製造業回流美國”是否可行。



央視新聞報導，然而，在此次實驗中，美國製造交出了一份“0分”答卷。這也讓這位企業主深刻認識到，製造業回流絕不會像特朗普政府所說的那樣簡單，也並非依賴“關稅”就能實現。



面對真金白銀的支出 美國消費者將如何選擇？



美國企業主雷蒙·馮·米爾是一家生產淋浴蓮蓬頭的製造業公司的首席執行官，近期他在接受美國有線電視新聞網採訪時，披露了他以自家銷售的淋浴蓮蓬頭做的一項實驗。他在一個網頁中上線了同一款式的淋浴蓮蓬頭，但其中一款是原本在亞洲（中國、越南）製造的，售價定為129美元，另一款則標注為美國製造，定價標為239美元。這個網頁面向美國的消費者開放，雷蒙·馮·米爾試圖從消費者們真金白銀的消費選擇出發，驗證讓製造業回流美國是否可行。



按馮·米爾的說法，之所以美國生產的商品標價更高，是因為在美國本土生產成本更高，為了維持公司持續運轉的利潤水平，他不得不提高售價。他試圖通過這個實驗來確定，是否要響應聯邦政府的號召，將產線從國外轉移回美國。



584：0！ 美國製造交出“零分”答卷



在25600名顧客訪問此網頁並做出決策後，馮·米爾得到了一個慘淡的結果——有584個淋浴蓮蓬頭在網上售出，但這些全是中國、越南製造的淋浴蓮蓬頭；美國本土製造淋浴蓮蓬頭的銷售量則是0。

