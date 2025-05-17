談了2小時　俄烏在土耳其談成了什麼？

中評社北京5月17日電／央視新聞報導，俄羅斯和烏克蘭代表團16日在土耳其伊斯坦布爾舉行關於和平解決烏克蘭危機的會談，當天的雙方直接談判持續近2個小時。此次會談是2022年3月以來，時隔三年，俄烏雙方首次直接會談。



當天，首先舉行了土美烏三方會談，然後在土耳其的主持下舉行了俄烏直接談判。談判以閉門形式展開，地點都在土耳其總統府伊斯坦布爾辦公區，即多爾瑪巴赫切宮。



土美烏先談



土耳其、美國、烏克蘭的三方會談於16日上午10時45分開始，會談在午後結束。土耳其外長費丹、美國國務卿魯比奧參加了此次會談。



會後，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克在社交媒體上透露，烏克蘭、土耳其和美國的三方會議進行了深入且富有成效的對話。會議的核心聚焦於實現烏克蘭公正和可持續和平的機制。此外，本次會議中，人道主義問題也受到了各方的特別關注，其中釋放被扣押烏克蘭人以及遣返被驅逐兒童成為重中之重。



俄烏對會談評價不一



當天會談的焦點——也就是土耳其、俄羅斯、烏克蘭的三方會談最終在當地時間13時30分左右開始。這也意味著俄羅斯與烏克蘭代表團時隔3年多時間，首次實現了直接對話。



東道主土耳其方面表示，烏克蘭、俄羅斯同意以書面形式溝通各自的停火條件。雙方原則上同意再次舉行會談。但從會後雙方發布的聲明情況來看，雙方在核心議題上依然分歧巨大。

