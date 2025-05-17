首次公布！中國空間站內發現微生物新物種

中評社北京5月17日電／據中國載人航天：近日，科研人員首次公布在我國空間站發現的一個微生物新物種，並將其命名為“天宮尼爾菌（Niallia tiangongensis）”，相關科研成果在線發表於國際權威期刊《International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology》上。



什麼是微生物新物種？



微生物是地球上最古老、最多樣化的生命形式之一，體型微小卻分布廣泛。從空氣懸浮顆粒到土壤深處，從深海高壓環境到人體共生菌群，微生物構成了地球上龐大的“隱形”群落。微生物的世界就像一個神秘的寶藏，每發現一個微生物新物種，就像打開了一扇通往未知世界的大門。



什麼是微生物新物種呢？簡單來說，就是那些以前從未被人類發現、研究和命名的微生物。空間站內微重力、輻射、密閉、寡營養等複雜條件相互交織，其中蘊藏著多少未知的微生物新物種呢？科學家們對這些充滿了好奇和想象。



天宮尼爾菌是如何被發現的？



此次微生物新物種發現是在空間站工程航天技術試驗項目支持下實現的。研究團隊聚焦於我國空間站長期運營過程中環境微生物的動態變化和安全控制，設計了多批次、全艙段、全景式的居留艙微生物監測任務CHAMP（China Space Station Habitation Area Microbiome Program）。

