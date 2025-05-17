俄烏再談判：邁出艱難一步　未實現突破

中評社北京5月17日電／俄羅斯和烏克蘭代表團16日在土耳其伊斯坦布爾舉行雙方三年多來的首次直接談判。雙方就互換1000名戰俘達成共識，同時“原則上”願意繼續接觸和談判。



新華社報導，分析人士認為，俄烏時隔三年多再次直接對話，對於政治解決烏克蘭危機具有一定意義，但俄烏在短期內實現停火並不容易，同時雙方在核心關切問題上的分歧依然難解。



邁出艱難一步



這場受到各方高度關注的談判由土耳其外交部長費丹主持，持續近2個小時。英國廣播公司攝影記者在現場看到，談判開始時雙方代表沒有握手。



談判結束後，烏克蘭代表團團長、烏國防部長烏梅羅夫對媒體表示，雙方討論了停火和兩國領導人舉行會晤等問題。俄羅斯總統助理、俄方代表團團長梅金斯基發表聲明說，俄方對談判結果總體滿意，對於烏方提出的領導人舉行直接談判，俄方“已經知悉”。



俄烏代表團還確認，雙方已同意近期交換1000名被俘人員。據多家媒體報導，這將是自2022年2月烏克蘭危機升級以來雙方最大規模的一次戰俘交換。



費丹在會後表示，俄烏此次達成換俘共識是“建立信任措施”，同時俄烏雙方都表示原則上願意繼續進行接觸談判。



烏克蘭政治專家費先科指出，本輪談判沒有取得突破性進展在意料之中，但兩國談判進程得以繼續，仍是雙方實質性磋商邁出的艱難一步。



俄羅斯國家杜馬（議會下院）國際事務委員會主席列昂尼德·斯盧茨基說，這次談判“朝著和平解決衝突邁出一步”，但期望談判立即取得重大突破並不現實。

