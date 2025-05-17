特朗普中東行的“生意經”

中評社北京5月17日電／美國總統特朗普16日結束對沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋的訪問。此行期間，美國與海灣三國簽署涉及軍售、投資等一系列單子。



新華社報導，分析人士認為，特朗普此行重點在於“談生意”：在內政層面借此緩解共和黨執政壓力，在外交層面繼續把安全和經濟捆綁叫賣。至於伊核問題、敘利亞、巴以等中東國家關心的關鍵地區事務，幾無進展。



簽單背後的利益捆綁



特朗普訪問期間，美國與海灣三國簽署了一系列經濟協議，涵蓋國防、航空、能源、鋁業等領域。



美國分析人士解讀，特朗普政府執政百日的民意支持率跌至近80年來美國歷任總統同期最低，迫切需要利用這次訪問敲定投資和採購協議，以此安撫美國民眾的不滿。



同時，專家認為，從此行結果來看，特朗普政府謀求加強對海灣國家的“安全和經濟捆綁”，以此不斷汲取海灣國家資金。



巴勒斯坦阿拉伯美國大學政治學教授阿姆賈德·阿布·伊茲說，特朗普政府試圖以大規模軍售和商業交易對伙伴國家施加影響。海灣國家資金雄厚、投資能力強，被特朗普視作獲取利益的關鍵目標。



山東師範大學中東研究中心副主任趙北平認為，美方此次簽署的協議有兩方面特點及謀劃：一是軍售金額大，目的是以提供安全保障的形式吸納海灣國家鉅額資金，用來增加美國軍工產業的收入，同時鞏固美方對地區安全的影響力；二是關鍵領域多，試圖借外資提振美國經濟發展，特別是在能源、礦產、人工智能、高端製造業等關鍵領域為美國注資。

