歐洲政治共同體領導人會議折射多重挑戰

中評社北京5月17日電／第六屆歐洲政治共同體領導人會議16日在阿爾巴尼亞首都地拉那的大雨中拉開帷幕。阿爾巴尼亞總理拉馬手持藏藍色雨傘、佩戴印有歐洲政治共同體標誌的領帶，在被大雨打濕的紅毯上熱情迎接前來參加會議的領導人。然而，擺在歐洲面前的經濟安全、移民等一系列問題猶如烏雲，一時間尚難以消散。



新華社報導，本屆會議以“新世界中的新歐洲：團結、合作、聯合行動”為主題。然而“團結”口號難掩現實裂痕：當前複雜的地緣政治環境加劇了歐盟的安全與防務壓力，也同時考驗著歐洲整體協作能力。



當前歐洲經濟面臨新的風險。美國新一輪關稅政策對歐洲維持經濟增長和提升競爭力構成挑戰，歐盟與美國就相關問題的談判尚未取得突破性進展。目前，歐盟面臨美國對鋼鐵、鋁和汽車徵收25%的進口關稅，以及對幾乎所有其他商品徵收10%的“基準關稅”。美國此前宣佈將對歐盟徵收20%所謂“對等關稅”，後給予90天暫緩期。



歐洲對外關係委員會高級政策研究員阿加特·德馬雷說，對美國來說，無論是在貿易、防務領域還是在其他領域，歐洲都不是優先事項。市場研究機構凱投宏觀也警告說，歐盟對美存在巨大的貨物貿易順差，歐盟內部難以達成共識，因此歐美在關稅問題上更難達成協議。



移民問題是另一個挑戰。目前相關問題已拓展至合法遷移路徑、與移民來源國和過境國的合作、移民“武器化”現象等更廣泛的層面。與會各方的分歧突出，在是否同意設立海外遣返中心、是否為接納更多青年人提供更多便利等方面難以達成一致。

