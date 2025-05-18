陳韋迪：烏克蘭血的教訓　台獨美國夢該醒了

陳韋迪 中評社台北5月18日電（作者 陳韋迪）三年多來，烏克蘭人民死傷慘重，在民主制度價值下，澤連斯基為了個人的幻想，與來自美國不切實際的保證，將人民送上戰場，造成幾十萬人陣亡、數百萬人顛沛流離，僅餘的菁英還在戰場上無意義的拋頭顱灑熱血，迄今無法平安返鄉。



回到戰爭前原點，俄國只是為了侵略而發動戰爭嗎？又，戰爭可以避免嗎？百姓可以免除生靈塗炭嗎？



如果當時澤連斯基選擇與俄國和平談判及理性處理烏東俄裔問題，俄羅斯即無出兵理由與必要，並可運用本身價值，智慧地在美俄兩強之間，獲取烏克蘭的利益，而百姓甚幸。



如今，澤連斯基加入北約之夢已經無望，且最終證明，一切國際事務的處理，仍是大國說了算，再一次說明了國際政治的現實。



台灣狀況與烏克蘭極為類似，台灣人一直在做美國夢，矇眼不願認知真正決定台灣前途的是美中兩國；祖國大陸謀的是和平統一，美國圖的是自身利益。



當和平統一無望時，大陸衹有尋求武力解決，而美國早已為了自己利益，除了強迫台灣購買軍武外，並要求台灣必須提升義務役與後備役層級。



最後台灣百姓必須自己付出傷亡代價，年輕族群將陷入上戰場的夢魘中。



台灣自絕於兩岸關係，“護國神山”又被搬走，矽盾脆弱化，台灣還有什麼籌碼？?



特朗普曾形容中國是大書桌，台灣只是小筆尖。他可以拿小筆尖戳書桌以製造交易籌碼，但只要價格合適，棋子變成棄子！筆尖隨時可能被交易掉。



每年520又將至，“我愛您”不能僅僅是一句用來騙選票、忽悠人民的口號與工具。



筆者想再度提醒，選擇成為“反中”馬前卒 ，絕對是台灣的絕路！只要兩岸共同價值消失 ，戰火即至！

