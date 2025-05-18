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特朗普稱將分別與俄烏領導人通話促停火
http://www.CRNTT.com   2025-05-18 09:44:12


　　中評社香港5月18日電／美國總統特朗普17日在社交媒體上發文說，他19日將分別與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基通話，敦促雙方達成停火。

　　新華社報導，特朗普說，他將在19日上午先和普京通話，話題將包括停止俄烏衝突和貿易問題。之後，他將與澤連斯基通話，並隨後與澤連斯基一起同北約各成員國進行會談。

　　特朗普寫到：“希望這將是富有成效的一天，停火能夠實現”。

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